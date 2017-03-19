Федун: Самбу пока не похож на Промеса

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 27-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» — «Динамо» (1:1).
«Получилось настоящее дерби по накалу, конечно, не первого уровня, а второго. Ребятам сказал, что надо играть быстрее, интенсивнее, тогда у них будет шанс закрепиться в первой команде. О легионерах пока рано говорить, они только приехали, надо ещё акклиматизацию пройти. Похож ли Самбу на Промеса? Пока нет.
Думаю, по посещаемости будет рекорд этого года в ФНЛ», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
18-летний португальский нападающий Идриса Самбу перешёл в «Спартак» в феврале из «Порту».