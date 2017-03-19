Шалимов объяснил, почему Комличенко не играет за «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов объяснил, почему форвард Николай Комличенко не получает игровой практики, несмотря на отсутствие в составе команды травмированного нападающего Фёдора Смолова.
«Он остался у нас, не поехал в аренду. Ему сделана отдельная программа, он дополнительно занимается. Ему надо стать мощнее и координированнее. Сейчас он тяжеловат. Должно пройти какое-то время. Будем смотреть до лета. Но мы на него рассчитываем», — пояснил Шалимов.
Первую часть сезона 21-летний Комличенко провёл в «Словане» (Либерец) и забил 7 голов в 21 матче.