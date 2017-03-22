А. Натхо: переходу в «Барселону» во многом способствовал Бердыев

Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо, ранее выступавший за юношескую команду «Барселоны», рассказал о периоде карьеры в Испании и поведал, где начинал заниматься футболом. 20-летний российский футболист был игроком сине-гранатовых с 2014 по 2015 год.
«До 12 лет я занимался в родном Майкопе под руководством отца. В советское время он играл за краснодарскую «Кубань», потом начал тренировать. После этого поехал в Академию им. Коноплёва в Тольятти. На тот момент она считалась лучшей в стране – по игре, тренерам, условиям. Там я провёл 2,5 года и многому научился: в футбольном плане получилось совершить довольно значительный скачок. В 15 лет начали появляться варианты с различными молодежными командами – звали в «Рубин», ЦСКА…
Но мы с отцом решили, что лучше уже тогда попробовать себя во взрослом футболе, поиграть с мужиками! Я вернулся в Майкоп, где отыграл весь сезон в стартовом составе «Дружбы». Вторая лига закалила… Во время сезона я получил предложение съездить на просмотр в основную команду «Рубина». Вместе с казанцами провёл три сбора.
Не знаю точно, как возник вариант с «Барселоной», но я принял решение переехать в Испанию. Думаю, такую возможность не упустил бы ни один футболист в России. Знаю, что этому переходу во многом способствовал Курбан Бердыев», — цитирует Натхо пресс-служба столичного клуба.