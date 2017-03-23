Левандовски: почему игроки «Реала» должны получать больше признания, чем мы?

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о предстоящей борьбе с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболист сборной Польши отметил, что в немецком гранде не меньше звёзд мирового уровня, чем в «Королевском клубе».
«Почему игроки «Реала» должны получать больше признания, чем мы? Кто обращает внимание на состав «Баварии», видит, что у нас не меньше звёзд. Мы знаем, на что способны, и будем сосредотачиваться на том, чтобы в матче с «Реалом» показать свой футбол», — приводит слова Левандовского Sport Bild.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 19 апреля.