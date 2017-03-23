Литвинов: болельщики троллили «Казань Арену» за ЧМ по водным видам спорта

Булат Литвинов, коммерческий директор «Казань Арены», прокомментировал ситуацию со стадионом, на котором за четыре года было проведено всего 25 матчей. На стадионе, стоимость которого составляет 16 млрд рублей, в 2015 году был проведён чемпионат мира по водным видам спорта.
«Троллинг идёт со стороны болельщиков. С их точки зрения, проведение чемпионата по водным видам спорта на „Казань Арене“ — это неправильно. Но на наш взгляд, чемпионат — классный кейс. Никто до нас так не делал. Вот, например, мэр Парижа посетил наш стадион, чтобы посмотреть этот феномен. Благодаря чемпионату по водным видам спорта мы приобрели гораздо больше. Для города это было отлично», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.