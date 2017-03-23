В Чехии выпустили серию монет с изображением Недведа и других легенд футбола

Изображение бывшего футболиста сборной Чехии Павла Недведа, который ныне является вице-президентом «Ювентуса», появится на монете, сообщает Football Italia.
В Чехии выпустили специальную серию монет с изображением 10 местных легендарных футболистов. Помимо Недведа на монетах изображены Иво Виктор, Ян Лала, Карол Добиаш, Мирослав Кадлец, Йозеф Масопуст, Карел Поборский, Антонин Паненка, Йозеф Кадраба и Зденек Негода. Ожидается, что выпуск этой серии монет поможет собрать средства фонду, который помогает бывшим игрокам сборной Чехии и Чехословакии, проведшим минимум один матч за национальную сборную, но не заработавшим достаточно средств на жизнь после завершения карьеры.