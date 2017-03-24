Срна: у Хорватии куча футболистов, которые могут решить игру в течение 2 секунд

Экс-игрок сборной Хорватии Дарио Срна поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2018 с Украиной.
«У хорватов много ключевых футболистов, не только Модрич. Это и Ракитич, и Пьяца, и Калинич, и Манджукич, и Ковачич, который на скамейке, и Брозович из «Интера». Куча футболистов, которые могут решить игру в течение двух секунд. Все футболисты опытные, попали в список заслуженно, играют в больших клубах и заслуживают места в сборной.
Хорватия уважает Украину, но я вас уверяю, с первых минут будет большое давление. Конечно, в Загребе Хорватия всегда фаворит», — приводит слова Срны официальный сайт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2».
Матч Хорватия — Украина пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе 24 марта.