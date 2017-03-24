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Бауса: в сборной Аргентины нет зависимости от Месси

24 марта 2017, пятница. 07:51. Футбол
Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса остался очень доволен игрой своих подопечных в матче 13-го тура отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Чили. Играя на своём поле, «альбиселесте» одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Лионеля Месси, забитому с пенальти.

«Я очень доволен, поскольку игра получилась такой, какой мы и представляли себе. Наша команда продемонстрировала отличный футбол. Мы просто не контролировали мяч последние 15 минут каждого тайма. А в обороне действовали очень сильно», — цитирует Баусу Marca.
Относительно Месси Бауса сказал, что «в сборной Аргентины нет от него зависимости».

После этой победы Аргентина набрала 22 очка и вышла на третье место в таблице отборочного турнира. Сборная Чили (20 очков) располагается на 6-й позиции.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Чили — Футбол Лионель Месси Эдгардо Бауса
Новости. Футбол
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