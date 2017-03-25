Баллак: думаю, у Терри уже есть некоторые варианты продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о будущем капитана лондонской команды Джона Терри.
«Мне знакомо чувство, когда карьера подходит к концу и ты становишься старше. Ты не знаешь, стоит ли оставаться в своём клубе, уходить в другой или уезжать в Америку.
Думаю, у Терри уже есть варианты продолжения карьеры. Но если принимаешь долгосрочное решение, ты должен быть в нём уверен. Джон уже не сможет совершить много ошибок, поэтому должен быть спокоен», — цитирует Баллака Goal.
В этом сезоне 36-летний Терри провёл только пять матчей в АПЛ.