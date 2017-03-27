Самолёт с футболистами сборной Казахстана совершил экстренную посадку в Ереване

Самолёт с футболистами сборной Казахстана совершил экстренную посадку в аэропорту Еревана, где накануне подопечные Александра Бородюка уступили Армении (0:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Пресс-атташе сборной Казахстана Ербол Каиров рассказал о причинах посадки.
«После матча с Арменией чартер должен был лететь в Актобе для дозаправки, а оттуда — в Астану. Спустя некоторое время после того, как взлетел самолёт, сработал сигнал неисправности стойки шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт. В данный момент команда находится в отеле города Ереван — ждёт, когда разрешится ситуация и можно будет улететь в Казахстан. Ясно одно — команда полетит другим самолётом.
Реакция футболистов? Конечно, настроения это не добавило. Эмоции остались на футбольном поле, поэтому игроки выглядели уставшими. Но в целом они с пониманием отнеслись к этой ситуации», — цитирует Каирова издание Vesti.kz.