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Валерий Овчинников: «Ростов» не ставил задачу на Кубок — у Карпина будут трофеи с клубом

Валерий Овчинников: «Ростов» не ставил задачу на Кубок — у Карпина будут трофеи с клубом
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Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал вылет «Ростова» из Кубка России на стадии 1/2 финала Пути регионов. Напомним, ростовчане проиграли «Балтике» со счётом 0:1.

«Ростов» не ставил задачу на Кубок. Выпустить молодых ребят на такой матч и посмотреть на свой резерв — интересно и совершенно нормально. Думаю, у «Ростова» была задача хорошо выступить в чемпионате. Думаю, что у Карпина ещё будут трофеи с «Ростовом», не переживайте. Да, он тренер сборной, но как мы сыграли с Сербией? В такой ситуации любому главному тренеру сложно работать — нет соревновательного процесса. Приходится только за счёт товарищеских матчей поднимать морально волевой дух команды. С Сербией получилось очень хорошо», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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