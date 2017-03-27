Гершкович: Казачёнок был великолепным футболистом и тренером

Председатель Объединения отечественных футбольных тренеров Михаил Гершкович, комментируя кончину экс-игрока «Зенита» Владимира Казачёнка, отметил, что он был великолепным футболистом и тренером.
«Такая неожиданная и грустная весть пришла к нам из Санкт-Петербурга. Только что говорил с комментатором Геннадием Орловым и обсуждал эту потерю. У Владимира Казачёнка пошаливало сердце. Он мне говорил, что у него были проблемы со здоровьем. Очень жалко, что такой человек ушёл от нас.
Мы с Владимиром Казачёнком играли в «Динамо» и постоянно поддерживали отношения, всё время перезванивались. Он был великолепным футболистом и тренером, отличным организатором. Самое главное – он был светлым человеком, добрым и отзывчивым. Владимир всегда был позитивным, с большим чувством юмора. Он умел шутить и любил это делать. У меня о нём осталась только светлая память.
Хочется всем его родным и близким принести свои соболезнования. Это очень большая потеря», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.