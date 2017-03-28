Киммих: продолжаю надеяться на большую игровую практику в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих отметил, что не опускает руки и надеется на большую игровую практику в немецком гранде. Футболист сборной Германии вышел на поле в основном составе в товарищеском матче с национальной командой Англии (1:0) и в игре отборочного турнира чемпионата мира с Азербайджаном (4:1).
«Для меня было чрезвычайно важно провести два матча в стартовом составе и быть на поле все 90 минут. Ведь я вновь ощутил игровой ритм и просто почувствовал игру. Это нечто совершенно иное по сравнению с тем, когда ты играешь 10-15 минут. Продолжаю надеяться на большую игровую практику в «Баварии». На тренировках я всегда выкладываюсь полностью, чтобы усовершенствовать свою игру», — цитирует Киммиха Bild.
По итогам 24 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.