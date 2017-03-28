Раньери: когда «Лестер» уволил меня, удивления было даже больше, чем горечи

Бывший главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери признался, что отнёсся к отставке из английского клуба с большим удивлением.
«Удивления было даже больше, чем горечи. Я многому научился за свою долгую карьеру, но такого никогда не испытывал. Это был шок. Хотя, в конце концов, в футболе случается всякое.
Я начал тренировать в межрегиональной лиге. Там были поля без травы, временами у нас не было воды, не было необходимого инвентаря для тренировок. Я должен был делать всё сам. Поэтому то, чего я добился за эти годы, было сделано только благодаря упорству и желанию», — цитирует Раньери Football Italia.