Сборная Аргентины проиграла Боливии в первом матче после дисквалификации Месси

Сборная Аргентины проиграла команде Боливии в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась со счётом 2:0.
На 31-й минуте Хуан Арсе открыл счёт. В дебюте второго тайма Марсело Морено удвоил преимущество боливийцев.
Аргентина играла без Лионеля Месси, который был дисквалифицирован на четыре матча в отборе к ЧМ-2018. Игрок «Барселоны» отстранён дисциплинарным комитетом ФИФА за оскорбления в адрес помощника арбитра во время встречи с Чили (1:0).
Аргентина (22 очка) занимает третье место в южноамериканской квалификации. Боливия (10 баллов) находится на предпоследней, девятой строчке.