Боатенг: «Бавария» на ходу и чувствует себя отлично

Защитник «Баварии» Жером Боатенг поделился впечатлениями от победы над «Аугсбургом» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 6:0.
«Мы хорошо играли. Хорошо играли в пас и смогли быстро забить. Во втором тайме команда немного сбавила обороты. Я рад, что провёл на поле 90 минут, и нахожусь в предвкушении предстоящих недель. В команде хорошая атмосфера, мы на ходу и чувствуем себя отлично. Каждый должен выкладываться на максимум», — цитирует Боатенга сайт «Баварии».