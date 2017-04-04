Куман: до сих пор восхищаюсь Ибрагимовичем

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман очень лестно отозвался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Златане Ибрагимовиче, с которым они вместе работали в «Аяксе».
«Я не удивлён тем, какую игру он показывает в АПЛ. Он на самом деле очень сильный и талантливый футболист. Возможно, в плане психологии Златан — один из сильнейших футболистов, которых я знаю. До сих пор восхищаюсь им.
Ибрагимович в его возрасте всё ещё является важным игроком своей команды, забивает голы, показывая, что остаётся одним из лучших. Я очень сильно уважаю его», — приводит слова Кумана Goal.
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» встретятся 4 апреля в рамках 31-го тура АПЛ. Игра состоится на стадионе «Олд Траффорд», начало — в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 35-летний Ибрагимович провёл в АПЛ 25 матчей и забил 15 голов.