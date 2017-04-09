«Ингольштадт» одержал волевую победу над «Дармштадтом»

В матче 28-го тура «Ингольштадт 04» принимал на своём поле «Дармштадт 98». Встреча проходила на стадионе «Ауди Шпортпарк» и завершилась волевой победой хозяев.
Гол Паскаля Гросса вывел вперёд «Ингольштадт», а гости благодаря дублю Марио Вранчича переломил ход встречи ещё до перерыва. Однако во втором тайме голы Альмога Коэна и Маркуса Зуттнера всё-таки принесли победу хозяевами. Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 87-й минуте красные карточки получили защитник «Ингольштадта» Ромен Брежери и нападающий «Дармштадта» Антонио-Мирко Колак.
«Ингольштадт» (28 очков) располагается на предпоследней 17-й строчке в турнирной таблице Бундеслиге, «Дармштадт» (15) находится на последней 18-й позиции.