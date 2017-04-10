Швайнштайгер: надеюсь, «Бавария» сможет выиграть и Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер, защищающий ныне цвета «Чикаго Файр», считает, что мюнхенцы способны по итогам сезона выиграть чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.
«Я постоянно слежу за выступлением «Баварии», поддерживаю связь с футболистами команды и сотрудниками клуба. Надеюсь, «Бавария» сможет выиграть и Лигу чемпионов», — приводит слова Швайнштайгера интернет-издание Sport1.
В Бундеслиге «Бавария» с 68 очками единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая «РБ Лейпциг» на 10 очков. В розыгрыше Кубка страны мюнхенцы в полуфинале 26 апреля сыграют на своём поле с дортмундской «Боруссией». В четвертьфинале Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти померятся силами с мадридским «Реалом». Первая игра состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.