«Боруссия» Д — «Монако» — 2:3. Видеообзор матча

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Монако». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль на свой счёт записал 18-летний Килиан Мбаппе, ещё один мяч провёл в собственные ворота игрок дортмундской команды Свен Бендер. За «Боруссию» отличились Усман Дембеле и Синдзи Кагава.
В ответном матче «Монако» примет «Боруссию» на стадионе «Луи II». Игра запланирована на 19 апреля.
Видео всех голов матча «Боруссия» — «Монако» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.