Рой Кин: у «Барселоны» нет шансов пройти «Ювентус», для неё игра окончена

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выразил уверенность, что «Барселона» не сможет отыграть у «Ювентуса» три мяча в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом поединке туринцы в родных стенах одержали победу со счётом 3:0. Команды вновь встретятся 19 апреля в Испании.
«Несмотря на перемены в составе, „Ювентус“ каждый год показывает качественный футбол. В его составе много опытных игроков. Да, „Барселона“ по-прежнему опасна в атаке, но она была просто ужасна в обороне. В этом противостоянии всё ясно, для каталонцев игра окончена. У „Барсы“ нет шансов выйти в полуфинал Лиги чемпионов», — сказал Кин в интервью ITV.