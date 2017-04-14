Кэррик: «МЮ» должен был выиграть у «Андерлехта», надо быть более безжалостными

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал ничью с «Андерлехтом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Мы разочарованы. Мы контролировали игру, но сыграли небрежно и пропустили мяч, хотя должны были убивать интригу. «МЮ» должен был выиграть этот матч. У «Андерлехта» был всего один момент, который они реализовали. Нам надо быть более безжалостными, в этом всё дело.
Это не конец света, но мы заслуживали лучшего результата. Мы добыли маленькое преимущество, которое может сделать итоговую разницу. С нетерпением ждём ответного матча», — цитирует Кэррика BBC Sport.