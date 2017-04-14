Венгер: футболисты «Арсенала» должны верить, что попадут в Лигу чемпионов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о шансах команды на попадание по итогам сезона-2016/17 в Лигу чемпионов. После 32 туров «канониры» занимают 6-е место, в семи очках от 4-й строчки, дающей право сыграть в ЛЧ, но имеют игру в запасе.
«Мы можем попасть в Лигу чемпионов, можем не попасть. Единственное, что нам остаётся, – это верить в успех и сосредоточиться на этом. Это не страх потерпеть неудачу, это желание добиться нужного результата, это единственный шанс, который мы должны использовать», — цитирует Венгера Mirror.