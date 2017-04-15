Петржела: в «Зените» все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату

Чешский специалист Властимил Петржела в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой вспомнил о периоде работы в «Зените» с 2003 по 2006 год. По словам наставника, некоторые игроки российской команды постоянно думали о повышении своих зарплат.
«Правда ли, что отдельные игроки за моей спиной ходили к Фурсенко и жаловались на меня? Не знаю, может быть. Все журналисты мне говорили, что игроки ходили к нему за деньгами. Как только в команду приходила новая звезда, они бежали к Фурсенко и просили поднять им зарплату. Даже если это правда, то вините в этом его. Хороший президент никогда не позволит игрокам разговаривать за спиной у тренера. В Чехии бы его сразу же уволили.
После того, как пришёл «Газпром», всё начало меняться. В команде появились большие деньги, футболисты начали играть только для себя — чтобы зарплата была выше, чем у другого. Спортивный интерес начал подменяться денежным. Помню, когда пришёл новый игрок, Эрик Хаген, капитан сборной Норвегии, все ходили к руководству и узнавали, сколько он получает. Все хотели хоть на копейку поднять свою зарплату. Ни в одной команде такого не видел», — рассказал Петржела.
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