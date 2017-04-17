Д. Комбаров: Промес хотел бы попробовать себя в таком клубе, как «Барселона»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос, не пора ли полузащитнику красно-белых Квинси Промесу уезжать за рубеж. После матча 23-го тура со «Спартаком» (1:2) главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение, что Промес перерос российский чемпионат.
«Промес амбициозный человек и хотел бы попробовать себя в топ-клубе, таком как «Ливерпуль» или «Барселона», о которой он иногда говорит. Квинси не думает о каких-то середняках, только о топ-клубах. Но Промес ещё пригодится «Спартаку» не только в этом году, но и в следующем, а может, даже ещё через год. Недаром с ним недавно переподписали контракт», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».