Луческу считает, что Промес перерос РФПЛ и скоро покинет «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на пресс-конференции после поражения в Москве от «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги выразил мнение, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес перерос уровень РФПЛ.
«Мы изучили последние игры Спартака — для нас по составу не было сюрпризов. Исключение — я ожидал скорее видеть Кутепова, чем Джикию. Я хотел бы отметить всю команду — это цельный коллектив. Но Промес уже перерос чемпионат России, и думаю, что мы скоро его потеряем.
Кокорин? Не хочу пока делать анализ по всем игрокам. Были моменты, где он должен был действовать иначе, терял мячи. По своим кондициям и объёму работы это один из лучших наших игроков. Но он допускает очень много ошибок. Будь он более собран в каждом эпизоде, то не уступил бы и Промесу.
Что касает Смольникова, видно, что он много пропустил. Он был хорош в атакующих действиях, опасно действовал, неплох был и в обороне. Если бы он был в игровом тонусе, то сделал бы совсем другую передачу в конце — отдал бы Дзюбе мяч в ногу, и тот бы забил. Игорь пока ещё не достиг оптимальной формы», — заявил румынский специалист, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.