Кроос поблагодарил фанатов «Баварии», восторженно встретивших гол его сына

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в социальной сети «Твиттер» поблагодарил болельщиков «Баварии» за овации и одобрительную реакцию на выход на поле его сына после четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
После домашней победы мадридского клуба над немцами со счётом 4:2 Кроос, ранее выступавший за мюнхенский клуб, вышел на поле, чтобы запечатлеть, как его маленький сын играет с мячом.
Болельщики «Баварии», которые после игры продолжали оставаться на трибунах, одобрительно поприветствовали, как сын Крооса, играя с мячом, забил гол в пустые ворота.
«Спасибо фанатам „Баварии“, сделавшим эту ночь особенной для моего сына», — написал Кроос.
Если у вас не отображается видео, вы можете его посмотреть в «твиттере» Тони Крооса.