«МЮ» — «Андерлехт»: Ибрагимович был заменён из-за повреждения

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович был заменён на 90-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом». Форвард получил травму колена в результате неудачного приземления на газон в конце второго тайма и не смог продолжить игру. 35-летнего Ибрагимовича заменил Антони Марсьяль.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Андерлехт». Счёт в матче 1:1, началось дополнительное время.
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