Игроки «Крыльев Советов» приняли участие в субботнике

Игроки «Крыльев Советов» 21 апреля приняли участие в благоустройстве Самары. Защитник Али Гаджибеков помогал активистам и ученикам школ в Промышленном районе, а полузащитник Евгений Башкиров – в Советском. Хавбек Милан Родич же посетил площадку в Октябрьском районе, на которой работали жители.
Футболисты «Крыльев» подарили людям билеты на матч 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» (23 апреля) и провели небольшие футбольные мастер-классы, сообщается на официальном сайте самарского клуба.
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