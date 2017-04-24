Бухаров, Акинфеев и Бодул претендуют на звание MVP 24-го тура РФПЛ

Спортивный портал «Чемпионат» предлагает посетителям принять участие в выборе самого ценного игрока 24-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. На данный момент в голосовании лидируют Александр Бухаров («Ростов»), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Дарко Бодул («Амкар»).
У читателей нашего портала есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 24-го тура РФПЛ также претендуют: Алексей Миранчук («Локомотив»), Сергей Рыжиков («Рубин»), Давид Юрченко («Анжи»), Шарль Каборе («Краснодар») и Ари («Локомотив»).