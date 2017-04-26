Таски: благодарю болельщиков «Спартака» за идеальную поддержку

Защитник «Спартака» Сердар Таски поблагодарил болельщиков за поддержку в домашнем матче 25-го тура Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0), отметив, что красно-белые набрали три важных очка.
«Три важных очка. Остаёмся собранными. В воскресенье следующий важный поединок. Благодарю наших болельщиков за идеальную поддержку на стадионе!» — написал Таски в «Инстаграме».
В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА 30 апреля. На данный момент «Спартак» опережает «армейцев», у которых есть игра в запасе, на 10 очков.