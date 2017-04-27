Юношеская сборная России вышла в финал турнира Slovakia Cup

В четверг, 27 апреля, юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) провела заключительный матч на групповом этапе турнира Slovakia Cup в Словакии.
Российская команда разгромила Чехию и заняла первое место в группе, пробившись в финал.
В решающей игре, которая состоится 28 апреля, подопечные Михаила Галактионова сыграют с США.
В двух предыдущих матчах россияне одолели Турцию (5:0) и сыграли вничью с Ирландией (0:0).
Чехия – Россия — 1:4 (0:2)
Голы: Игнатьев, 8 (0:1); Игнатьев, 21 (0:2); Игнатьев, 42 (0:3); Фридек, 51 (1:3). Игнатьев, 63 (1:4).
Удаление: Демьянов, 80.
Россия: Ломаев, Каккоев, Лапшов, Бородин, Губанов, Голубев (Мусаев, 70), Горшков (Демьянов, 60), Д. Уткин (Глушенков, 50), Сергеев (Грулев, 70), Сулейманов (Липовой, 41), Игнатьев (Цыпченко, 50).
«Конечно, мы рады, что вышли в финал Slovakia Cup. Я уже отмечал, что нам надо играть в футбол, который мы отрабатываем на тренировках. Надо гнуть свою линию и играть от себя. Сегодня нам это удалось. Мы забивали хорошие мячи, у нас были и другие голевые моменты. Тренерский штаб остался доволен атакующими действиями команды. Немного подпортило общую картину удаление Демьянова за грубую игру в самом конце матча. Конечно, таких эпизодов быть не должно. Нам есть куда стремиться. Завтра нас ждёт финальная игра со сборной США. Мы готовимся к ней и сделаем всё, чтобы провести её как можно лучше с точки зрения качества и результата», — приводит слова старшего тренера сборной России Михаила Галактионова официальный сайт РФС.