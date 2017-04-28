Дзадза, Конселу и Перес не помогут «Валенсии» в матче с «Реалом»

«Валенсия» отправилась на матч 35-го тура испанской Примеры с «Реалом» без трёх игроков основного состава. «Летучим мышам» на «Сантьяго Бернабеу» не помогут защитник Жоау Конселу, полузащитник Энцо Перес, а также нападающий Симоне Дзадза. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне Энцо Перес принял участие в 26 матчах испанской Примеры и заработал 14 жёлтых карточек. На счету Жоау Канселу 33 матча, 1 гол и 4 результативные передачи, а вот Симоне Дзадза появился на поле 17 раз и забил 5 голов.
Матч «Реал» — «Валенсия» состоится 29 апреля. Начало – в 17:15 мск.