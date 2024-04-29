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«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог обогнать «Зенит» в таблице

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и не смог обогнать «Зенит» в таблице
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Сегодня, 29 апреля, прошёл матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Краснодар». Игру принимал стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Матч начался в 13:00 мск. «Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте «Краснодар» вышел вперёд усилиями Сергея Волкова, но позднее главный арбитр встречи Сергей Карасёв отменил взятие ворот, определив игру рукой у защитника. Рефери помогли разглядеть нарушение правил видеоассистенты. На 17-й минуте Кади и Мурад Мусаев получили по жёлтой карточке от арбитра за несогласие с его решением. Несмотря на несколько неплохих возможностей открыть счёт в матче, командам забить друг другу в первой половине встречи не удалось. На перерыв «Краснодар» и «Крылья Советов» ушли при счёте 0:0.

На 64-й минуте защитник «Краснодара» Сергей Волков получил второй «горчичник» и оставил чёрно-зелёных в меньшинстве. Спустя девять минут защитник чёрно-зелёных Эктов получил жёлтую карточку за ранний выход на замену. Футболист менял Кади Боржеса. Под занавес игры «Крылья Советов» усилили давление на «Краснодар», но распечатать ворота так никому и не удалось — 0:0.

Таким образом, по результатам матчей 26-го тура «Краснодар» остался на втором месте в турнирной таблице. Лидирует по-прежнему «Зенит».

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
29 апреля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Волков – 64'
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