Варди: Шекспир стал идеальной кандидатурой для большинства игроков «Лестера»

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди выразил надежду, что главный тренер «лис» Крэйг Шекспир продолжит работу с командой по окончании сезона.
«Я думаю, что Шекспир стал идеальной кандидатурой для большинства игроков „Лестера“. Решение о том, продолжит ли он работу по окончании сезона, зависит не от нас, а от руководства клуба, но он определённо смог отлично проявить себя.
Это было блестяще, великолепный старт карьеры для него, но мы должны сохранить этот импульс до конца сезона. Мы вернулись к тому, что знаем и умеем", — цитирует Варди Sky Sports.