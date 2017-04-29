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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью со «Спартаком-Нальчик» и догнал «Спартак-2»

29 апреля 2017, суббота. 09:56. Футбол

«СКА-Хабаровск» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.

«Спартак-Нальчик» не смог победить в пятом матче турнира подряд. «СКА-Хабаровск» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до четырёх встреч.

«СКА-Хабаровск» догнал «Спартак-2» по количеству набранных очков и делит с ним третье место в турнирной таблице ФНЛ: команды набрали по 52 очка, но у красно-белых есть игра в запасе. «Спартак-Нальчик» (37) — 13-й.

«СКА-Хабаровск» потерял шансы напрямую выйти в РФПЛ, так как отстает от идущего вторым «Тосно» на 13 очков. 

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
29 апреля 2017, суббота. 08:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0 : 0
Спартак-Нальчик
Нальчик
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск Спартак-2 Спартак-Нальчик
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