«СКА-Хабаровск» сыграл вничью со «Спартаком-Нальчик» и догнал «Спартак-2»

«СКА-Хабаровск» и «Спартак-Нальчик» сыграли вничью в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Хабаровске на стадионе имени Владимира Ленина и завершилась со счётом 0:0.
«Спартак-Нальчик» не смог победить в пятом матче турнира подряд. «СКА-Хабаровск» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до четырёх встреч.
«СКА-Хабаровск» догнал «Спартак-2» по количеству набранных очков и делит с ним третье место в турнирной таблице ФНЛ: команды набрали по 52 очка, но у красно-белых есть игра в запасе. «Спартак-Нальчик» (37) — 13-й.
«СКА-Хабаровск» потерял шансы напрямую выйти в РФПЛ, так как отстает от идущего вторым «Тосно» на 13 очков.