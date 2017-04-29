Анчелотти: я по-настоящему счастлив, мне повезло быть в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями от пятой подряд победы мюнхенской команды в чемпионате Германии. Итальянский специалист впервые выиграл Бундеслигу и стал первым тренером, побеждавшим в четырёх разных топ-лигах Европы.
«Я по-настоящему счастлив. Мне повезло быть в таком фантастическом клубе с этими игроками и фанатами. Последние две недели были сложными, но мы использовали их в качестве мотивации. Теперь мы можем насладиться моментом. Румменигге и весь клуб очень сильно поддерживают меня, это очень важно для тренера», — цитирует Анчелотти Deutsche Welle.
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