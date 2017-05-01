Хьюз: Бераино далёк от оптимальной формы, но в «Стоке» им довольны

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз отметил, что форвард Саидо Бераино находится не в оптимальной форме. 23-летний игрок перешёл в «Сток» минувшей зимой из «Вест Бромвич Альбион» и до сих пор не забил ни одного гола в АПЛ.
«Мы знаем об обстоятельствах Саидо и понимаем, что он вообще не играл в последние месяцы в „Вест Бромвиче“. Тяжело тренироваться и не играть. Бераино постепенно прибавляет, но он всё ещё далёк от оптимальной формы. Он получает игровое время в „Стоке“ и наслаждается этим, нужно подождать.
Он с нетерпением ждёт следующего сезона и говорит мне, что у него будет только неделя отдыха, а потом Бераино будет работать над собой всё лето. Это показывает его желание вернуться на свой уровень. Мы им довольны", — цитирует Хьюза Sportsmole.