Р. Луческу сообщил, что не говорил со СМИ о переезде с отцом в турецкий клуб

Главный тренер греческого «Ксанти» Рэзван Луческу заявил, что не общался с турецким изданием Sporx, который ранее опубликовал его слова о том, что он вместе с отцом, наставником «Зенита» Мирчей Луческу, якобы может продолжить карьеру в одном из турецких клубов.
«Ничего такого я не говорил. Не мог обсуждать с кем-то из Турции такой вопрос», — цитирует Рэзвана Digi Sport.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» намерен предложить Мирче должность генерального директора клуба, а Рэзвану — пост главного тренера команды.