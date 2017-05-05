Гиггз может стать главным тренером «Мидлсбро» в следующем сезоне

Президент «Мидлсбро» Стив Гибсон включил экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Боро» в следующем сезоне, сообщает The Sun.
Гиггз покинул пост помощника главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года.
В настоящее время командой руководит исполняющий обязанности главного тренера Стив Эгнью. Он был назначен на этот пост после увольнения Аитора Каранки в марте 2017 года.
Эгнью смог добиться всего одной победы с «Мидслсбро» в АПЛ — над «Сандерлендом», однако является главным кандидатом на позицию главного тренера команды на следующий сезон.
«Мидсбро» располагается на 19-м месте в АПЛ, от идущего на 17-м месте «Халла» клуб отделяет 6 очков.