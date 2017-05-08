Помощник Луиса Энрике раскритиковал Неймара за жизнь вне поля

На днях между нападающим «Барселоны» Неймаром и Хуаном Карлосом Унсуэ, помощником наставника сине-гранатовых Луиса Энрике, имел место разговор на повышенных тонах, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, всё это произошло на очередной тренировке, на глазах у всей команды. Унсуэ подошёл к бразильцу, чтобы дать ему некоторые указания. Неймар воспринял это с явным недовольством. Разговор между ними продолжился, и Унсуэ раскритиковал игрока за его жизнь вне поля. Тренер призвал Неймар больше сконцентрироваться на спортивных задачах. Футболист дал ответ со злостью, так как слова тренера очень ему не понравились.
Унсуэ, согласно испанским СМИ, является одним из главных кандидатов на пост наставника «Барселоны» со следующего сезона. Интересно, что ранее Неймар сообщил руководству клуба, что Унсуэ – подходящий кандидат на пост главного тренера.