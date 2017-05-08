«Урал» – «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:30

В понедельник, 8 мая, в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» состоится матч 27-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов». Встреча начнётся в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Крылья Советов».
Встречу 08.05.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Евгением Турбиным из Москвы.
Ранее команды встречались друг с другом 16 раз. Три матча завершились победой «Урала», 10 раз команды сыграли вничью, и трижды сильнее оказались футболисты «Крыльев Советов». Последняя встреча между командами состоялся в 2016 году и завершилась вничью со счётом 2:2.