Аспас: «Сельта» прижала к воротам «МЮ» с его игроками по € 40-50 млн

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1). В решающий раунд пробились манкунианцы, которые выиграли первую встречу в гостях со счётом 1:0.
«Сожалеем, что не смогли порадовать болельщиков, пришедших нас поддержать. Мы играли лучше соперника и могли рассчитывать на большее. „Сельта“ в гостях прижала „Юнайтед“ к его воротам. С его-то игроками по € 40-50 млн. У нас молодая команда, и я уверен, что мы ещё вернёмся», — приводит слова Аспаса Marca.