«Терек» прошёл процедуру лицензирования в РФС

«Терек» прошёл процедуру лицензирования в Российском футбольном союзе (РФС), об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Грозненский клуб выполнил все требования по административному, финансовому, спортивному критериям, претензий и замечаний нет», — отмечено на сайте.
Таким образом, «Терек» получил право на участие в соревнованиях РФС в сезоне-2017/2018.
В текущем чемпионате РФПЛ «Терек» занимает пятое место после 27 туров. В розыгрыше Кубка России клуб добрался до стадии 1/8 финала, где уступил «Уфе».