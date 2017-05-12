Асхабадзе: «Спартак» — это полностью команда Карреры, он заслужил чемпионство

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением, за счёт чего «Спартак» стал чемпионом, и какова роль главного тренера Массимо Карреры и отдельных игроков команды в этом успехе.
«С момента назначения главным тренером Карреры — это полностью его команда. Это тренер, который полностью выстроил систему подготовки команды, мотивационную часть работы с командой, и это принесло результат.
В нынешнем сезоне «Спартак» стал чемпионом совершенно справедливо. Ни в коем случае у меня нет никакой обиды от того, что команде не удалось выиграть чемпионат, в тот момент, когда я работал в клубе. В первую очередь, я рад за болельщиков, которые долго этого ждали, рад за Леонида Федуна, рад за игроков, которым говорил в момент ухода, чтобы ребята никого не слушали и что они способны решить задачу победы в чемпионате, получается, что я где-то даже напророчил эту победу
В первую очередь «Спартак» стал чемпионом благодаря собственному усилению команды и недоукомплектованности соперников. Подбор игроков у «Зенита» и ЦСКА в нынешнем сезоне в разы хуже, чем в прошлых сезонах по разным причинам. В этом отношении «Спартак» на момент двух последних трансферных окон оставался сильнейшей командой.
На протяжении нескольких сезонов болельщики и некоторые журналисты говорили о том, что нынешные игроки не способны добиться успеха. «Люди говорили: „Кто такой Денис Глушаков? Кто такой Артем Ребров? Что это за вратарь?“. Говорили очень много о защитниках, которые были в команде. Также говорили о том, что проект „Спартак-2“ не нужен, а оттуда вышел Илья Кутепов. Вишенкой на торте стала игра Квинси Промеса, который своей игрой на протяжении долгого времени доказывает свой высочайший уровень», — приводит слова Асхабадзе ТАСС.