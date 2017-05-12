Семёнов: «Терек» заслужил победу над «Зенитом», они ничем не удивили

Защитник «Терека» Андрей Семёнов рассказал о победе со счётом 1:0 над «Зенитом» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги. Благодаря поражению санкт-петербургской команды московский «Спартак» выиграл чемпионат России в 10-й раз в истории.
«Обыграли „Зенит“ за счёт самоотдачи, командных действий. В принципе получилось так, как говорил тренер перед матчем. Всё отработали, и думаю, что „Терек“ заслужил победу в этой игре. „Зенит“ ничем не удивил. Мы знали, как он действует», — сказал Семёнов в эфире передачи «8-16».