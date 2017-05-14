«Томь» — «Терек»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» — «Терек». Встреча состоится в Томске на стадионе «Труд».
«Томь»: Солосин, Митерев, Пульич, Гвинейский, Карымов, Баляйкин, Попов, Чуперка, Пугин, Голышев, Сасин.
«Терек»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, О. Иванов, Кузяев, Пирис, Торже, Мбенге.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ «Томь» — «Терек». Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.