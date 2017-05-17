Мустафи: пустые места на стадионе? Значение имеют лишь три очка

Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи прокомментировал победу над «Сандерлендом» (2:0) в перенесённом матче 34-го тура Премьер-лиги.
«Мы понимали, что должны побеждать. Мы сейчас в хорошей форме и хотели продолжить успешный отрезок, но сделать это было нелегко. У нас было много голевых моментов, но из-за нехватки концентрации мы усложнили себе задачу.
Пустые места на стадионе? Когда ты выходишь на поле, то не замечаешь этого. Мы заработали важные три очка, и это единственное, что имеет значение", — цитирует Мустафи BBC Sport.