Пусконаладочные работы в «Лужниках» завершены на 95%

Строительные работы на большой спортивной арене «Лужники» закончены, стадион готовится к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Строительная часть «Лужников» полностью готова, пусконаладочные работы завершены на 95%. Осталось, как говорится, навести марафет, собрать необходимые документы и осуществить приемку. Подтвердилось, что газон качественный. Скоро сделают разметку, установят ворота, и можно играть», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва-24».
Реконструкция «Лужников» началась в 2014 году, завершить строительство планируется во втором квартале 2017 года. Именно в «Лужниках» пройдут главные матчи чемпионата мира — 2018: матч открытия, один из полуфиналов и финал.