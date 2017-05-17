Сёмин: у Ари небольшая микротравма, «Локомотив» не стал рисковать

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин объяснил, почему форвард Ари пропустит матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом», который состоится в Екатеринбурге 17 мая.
«У Ари небольшая микротравма, полученная в последней игре. Мы не стали рисковать, он готовится к игре с «Зенитом». Какой может быть конфликт? Финал Кубка – это много эмоций, и он прошёл хорошо. Не было бы эмоций – не так запомнился бы. Нормальный процесс», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».
В концовке финального матча за Кубок России «Урал» — «Локомотив» (0:2) на поле возникла потасовка, одним из главных героев которой был Ари.